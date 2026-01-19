Questo documento riguarda l'istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale a Casaleone. Si tratta di una procedura espropriativa secondo il D.P.R. 3272001, con avvio delle procedure ai sensi degli articoli 11 e 16, comma 8. L'intervento è promosso dalla Regione del Veneto, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DEL D.P.R. 3272001 e s.m.i.AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 16, comma 8ENTE: Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.D.Lgs. 3872003 art. 12 – Procedimento unico.🔗 Leggi su Veronasera.it

Servizio distribuzione del gas naturale. Via alle procedure per la concessione

Il Comune di Macerata ha avviato le procedure per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'area di Macerata 1 – Città di Macerata e Ovest. L'iniziativa riguarda 44 comuni, segnando un passo importante per l'organizzazione e la gestione del servizio nel territorio.

Via Portinari, al via i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas

A Firenze, in via Portinari, partiranno da martedì 13 gennaio i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas, a cura di Toscana Energia. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio, coinvolgendo lavori di scavo e posa di nuove tubature. Si consiglia agli abitanti di prestare attenzione alle eventuali variazioni nella viabilità e di seguire le indicazioni delle autorità locali durante le operazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Casaleone: Istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale - Avvio del Procedimento relativo all’autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D. veronasera.it