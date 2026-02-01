Holm Juventus bianconeri in vantaggio sullo svedese nonostante l’inserimento di questa squadra Serve ancora un tassello per la conclusione dell’affare

La Juventus continua a spingere per portare Holm in bianconero. I bianconeri hanno già trovato l’accordo con il giocatore e ora devono convincere Joao Mario, che ancora non ha dato il via libera definitivo. La trattativa resta aperta e i tifosi sperano che si possa chiudere presto.

Holm Juventus, i bianconeri insistono per lo svedese. L'accordo con il giocatore c'è, ora bisogna convincere Joao Mario. Ecco i dettagli. Il mercato invernale della Juventus si accende con una trattativa che punta a rinforzare le corsie esterne, identificando in un profilo giovane e fisicamente dirompente l'innesto ideale per il sistema di gioco di Spalletti. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Holm, l'esterno svedese che si è messo in luce per la sua capacità di coprire l'intera fascia con qualità e corsa. Le manovre della dirigenza bianconera sono in una fase avanzata. Secondo quanto riferito da Schira, Emil Holm ha già raggiunto un accordo di massima con la Juventus, dimostrando la chiara volontà di vestire la maglia bianconera nonostante le sirene di altri grandi club.

