Città del Ragazzo La Vardera presenta un' interrogazione alla Regione sullo stato dei lavori

Un rappresentante della Vardera ha presentato un’interrogazione alla Regione per chiedere aggiornamenti sui lavori di demolizione e ristrutturazione della Città del Ragazzo a Messina. La questione relativa a questi interventi è stata discussa anche all’Assemblea Regionale Siciliana. La richiesta riguarda lo stato di avanzamento delle opere e le tempistiche previste. Nessuna altra informazione è stata resa nota in questa fase.

La questione dei lavori di demolizione e ristrutturazione della Città del Ragazzo di Messina è finita anche all'Ars. Il deputato regionale Ismaele La Vardera, infatti, quest'oggi ha presentato un'interrogazione al presidente Renato Schifani, all'assessorato per la famiglia e le politiche sociali e all'assessorato per le autonomie locali. La Vardera infine chiede se si intenda promuovere momenti di confronto con le associazioni del territorio impegnate nel settore della disabilità, al fine di condividere gli sviluppi del progetto e raccogliere eventuali contributi utili alla definizione dei servizi da attivare nella struttura.