Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti a Pasqua aperture straordinarie per il Lunedì dell' Angelo

Per il periodo pasquale, i musei archeologici di Chieti, La Civitella e Villa Frigerj, saranno aperti con ingresso gratuito. Le strutture resteranno accessibili sia domenica di Pasqua che lunedì dell’Angelo, con aperture straordinarie per entrambe le giornate.