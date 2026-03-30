Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti a Pasqua aperture straordinarie per il Lunedì dell' Angelo
Per il periodo pasquale, i musei archeologici di Chieti, La Civitella e Villa Frigerj, saranno aperti con ingresso gratuito. Le strutture resteranno accessibili sia domenica di Pasqua che lunedì dell’Angelo, con aperture straordinarie per entrambe le giornate.
Doppia apertura, a Pasqua e Pasquetta, dei musei nazionali archeologici di Chieti La Civitella e Villa Frigerj. Domenica 5 aprile, in particolare, l'ingresso sarà gratuito per Domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente di entrare senza pagare il biglietto ogni prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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