Cultura | domenica ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale

Domenica primo marzo, i visitatori potranno entrare gratuitamente nei musei civici e in alcune aree archeologiche di Roma Capitale. L’iniziativa riguarda i principali siti culturali della città e permette di scoprire gratuitamente le meraviglie storiche e artistiche di Roma. Questa giornata offre l’opportunità di esplorare luoghi di grande valore culturale senza costi di ingresso.

Ingresso gratuito per tutti domenica primo marzo, prima domenica del mese, nei siti del sistema musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Questa iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. È quanto si legge in una nota di Ze'tema. Visite Guidate al Palazzo Senatorio. Tra gli eventi speciali, si segnalano le visite guidate a Palazzo Senatorio, situato sul Campidoglio, che è sede del Comune di Roma sin dal 1143. Durante queste visite, guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, offrendo approfondimenti sulla sua storia millenaria. Saranno aperti a ingresso libero il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio; (10:00 – 16:00 con ultimo ingresso alle 15:00).