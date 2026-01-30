' Domenica al Museo' ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia

Domenica 1 febbraio, i musei e i parchi archeologici statali di Bari e provincia saranno aperti gratuitamente. L’iniziativa del Ministero della Cultura, chiamata “Domenica al Museo”, permette a tutti di visitare le strutture senza pagare il biglietto. È un’occasione per scoprire o riscoprire i tesori della nostra storia senza spendere nulla.

Domenica 1 febbraio si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. La scorsa #domenicalmuseo, il 4 gennaio, ha registrato 223.018 ingressi. "Westminster" di Giuseppe De Nittis in mostra nella Pinacoteca Metropolitana "C. Giaquinto"

