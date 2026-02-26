Roma domenica 1° marzo ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Roma, 26 febbraio 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 1° marzo, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l’opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. Tra gli eventi speciali le visite guidate a Palazzo Senatoriosul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cultura: musei civici e siti archeologici Roma, ingresso gratuito domenica 1 febbraioScopri l'ingresso gratuito nei musei di Roma Capitale e le visite guidate a Palazzo Senatorio l'1 febbraio.

Weekend a Roma e nel Lazio 28 febbraio–1 marzo 2026: dove andare per sagre, mostre e spettacoliGuida completa agli eventi nel Lazio il 28 febbraio e 1 marzo 2026: festival, mostre, teatro, trekking e appuntamenti nei borghi, provincia per provincia ... ilquotidianodellazio.it

