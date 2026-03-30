Inghilterra-Giappone Amichevole 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol a Wembley

L'incontro tra Inghilterra e Giappone, in programma a Wembley il 31 marzo alle 20:45, si presenta come un’amichevole con poche aspettative di gol. La nazionale inglese, che recentemente ha schierato spesso formazioni sperimentali, ha raccolto risultati alterni nelle ultime uscite. Pochi giorni prima, l’allenatore aveva scelto una formazione diversa contro l’Uruguay, rendendo prevedibile che l’Inghilterra non ottenga una vittoria netta in questa occasione.

Tuchel pochi giorni fa ha schierato una formazione sperimentale contro l’Uruguay per cui non sorprende più di tanto che l’Inghilterra non abbia vinto come invece gli capita molto spesso da diverso tempo. L’1-1 finale è arrivato dopo una prestazione non brillante ma in un contesto tale che è difficile dare giudizi. Il Giappone da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inghilterra-Giappone (Amichevole, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol a Wembley Articoli correlati Inghilterra-Giappone (Amichevole, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiTuchel pochi giorni fa ha schierato una formazione sperimentale contro l’Uruguay per cui non sorprende più di tanto che l’Inghilterra non abbia vinto... Inghilterra-Uruguay (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a WembleyL’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la... Inghilterra-Uruguay (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la...