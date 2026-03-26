Inghilterra-Uruguay Amichevole 27-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Wembley

L’Inghilterra e l’Uruguay si affronteranno in un’amichevole venerdì sera a Wembley, con inizio alle 20:45. La partita fa parte del programma di preparazione delle due nazionali in vista dei Mondiali, che proseguirà con altre gare. L’Uruguay, invece, affronterà anche l’Algeria a Torino, mentre l’Inghilterra disputerà un’altra partita contro il Giappone.

L’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la volta del Giappone mentre la Celeste se la vedrà con l’Algeria a Torino. La squadra di Thomas Tuchel esordirà contro la Croazia il 17 giugno, mentre quella di Marcelo Bielsa inizierà la sua avventura contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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