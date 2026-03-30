Inghilterra-Giappone Amichevole 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Nella partita amichevole tra Inghilterra e Giappone, programmata per il 31 marzo 2026 alle 20:45, le formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti. La nazionale inglese, guidata da un allenatore che ha recentemente provato diverse soluzioni sperimentali in un match contro l’Uruguay, non è riuscita a conquistare la vittoria come spesso è accaduto in passato. Le quote e i pronostici sono già disponibili online.

Tuchel pochi giorni fa ha schierato una formazione sperimentale contro l’Uruguay per cui non sorprende più di tanto che l’Inghilterra non abbia vinto come invece gli capita molto spesso da diverso tempo. L’1-1 finale è arrivato dopo una prestazione non brillante ma in un contesto tale che è difficile dare giudizi. Il Giappone da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inghilterra-Giappone (Amichevole, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Inghilterra-Uruguay (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la... Inghilterra-Uruguay (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a WembleyL’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la... Aggiornamenti e notizie su Inghilterra Giappone Amichevole 31 03... Temi più discussi: NAZIONALI: I CONVOCATI ROSSONERI; Parma: 15 giocatori (giovanili incluse) chiamati dalle nazionali; Inghilterra-Giappone 31 Marzo: Pronostico E Statistiche Amichevole; Tomori torna in nazionale: ecco i due impegni dell'Inghilterra nei prossimi giorni. Pronostico Inghilterra-Giappone: Tuchel vuole la vittoriaInghilterra-Giappone è un'amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Inghilterra, i convocati di Tuchel per le amichevoli contro Uruguay e Giappone: c'è TomoriIn vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha gio ... sport.sky.it Viste le assenze di Endo, Minamino e Kubo, Moriyasu ha annunciato che il capitano per le due sfide contro Scozia ed Inghilterra sarà Ritsu Doan! Per la prima volta nella sua carriera a 27 anni Doan sarà il capitano del Giappone e lo sarà indossando la nume - facebook.com facebook L'Inghilterra 'libera' Tomori: lascia il ritiro, sarà subito a disposizione di Allegri in vista del Napoli x.com