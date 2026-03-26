Inghilterra-Uruguay Amichevole 27-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera a Wembley si disputerà l’amichevole tra Inghilterra e Uruguay, prima di altre due sfide di preparazione ai Mondiali. La nazionale inglese affronterà anche il Giappone, mentre la squadra uruguaiana sfiderà l’Algeria a Torino. Questi incontri fanno parte di un ciclo di partite di preparazione in vista della fase finale del torneo mondiale.

L’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la volta del Giappone mentre la Celeste se la vedrà con l’Algeria a Torino. La squadra di Thomas Tuchel esordirà contro la Croazia il 17 giugno, mentre quella di Marcelo Bielsa inizierà la sua avventura contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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