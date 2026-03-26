Inghilterra-Uruguay Amichevole 27-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera a Wembley si disputerà l’amichevole tra Inghilterra e Uruguay, prima di altre due sfide di preparazione ai Mondiali. La nazionale inglese affronterà anche il Giappone, mentre la squadra uruguaiana sfiderà l’Algeria a Torino. Questi incontri fanno parte di un ciclo di partite di preparazione in vista della fase finale del torneo mondiale.

L’Inghilterra inizierà la preparazione per i Mondiali con due amichevoli, la prima delle quali contro l’Uruguay a venerdì sera a Wembley poi sarà la volta del Giappone mentre la Celeste se la vedrà con l’Algeria a Torino. La squadra di Thomas Tuchel esordirà contro la Croazia il 17 giugno, mentre quella di Marcelo Bielsa inizierà la sua avventura contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

inghilterra uruguay amichevole 27 03 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Inghilterra-Uruguay (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la CeramicaMentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro...

Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a FoxboroughAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente.

Aggiornamenti e notizie su Inghilterra Uruguay Amichevole 27 03...

Temi più discussi: Inghilterra-Uruguay è Tuchel vs Bielsa: modi di giocare a confronto e non solo; Amichevoli internazionali: preview Inghilterra-Uruguay; Pronostico Inghilterra - Uruguay - Partite Amichevoli; Inghilterra-Uruguay 27 Marzo: Formazioni, Pronostico E Statistiche Amichevole.

inghilterra uruguay inghilterra uruguay amichevole 27Pronostico Inghilterra-Uruguay: ultime occasioni per convincere TuchelInghilterra-Uruguay è un'amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

inghilterra uruguay inghilterra uruguay amichevole 27Inghilterra, i convocati di Tuchel per le amichevoli contro Uruguay e Giappone: c'è TomoriIn vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha gio ... sport.sky.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.