Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, i Vigili del Fuoco di Spoleto sono intervenuti per spegnere un’auto in fiamme lungo la SS3 Flaminia, tra Spoleto e Terni, nei pressi di Strettura. L’incidente si è verificato lungo la strada statale e ha richiesto l’intervento dei vigili per domare il rogo. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali altri mezzi coinvolti o feriti.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’alimentazione a Gpl del veicolo, che ha aumentato i rischi legati alle alte temperature sviluppate dalla combustione. Per consentire l’intervento in sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora, causando inevitabili disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso, oltre al personale incaricato del ripristino del manto stradale, danneggiato dall’incendio. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Incidente stradale tra Spoleto e Terni: auto in fiamme lungo la Flaminia

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