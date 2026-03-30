Auto divorata dalle fiamme lungo la Flaminia

Nel primo pomeriggio di oggi, un'auto è stata coinvolta in un incendio lungo la SS3 Flaminia, tra Spoleto e Terni. I Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti sul luogo per spegnere le fiamme, che hanno completamente distrutto il veicolo. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte nell’incendio.

. I Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 30 marzo, per un incendio che ha interessato un'auto lungo la SS3 Flaminia, tra Spoleto e Terni. L'autovettura, alimentata a GPL, ha reso l'intervento piuttosto delicato viste le alte temperature della combustione. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri e gli addetti per il ripristino del manto stradale. Il tratto della Flaminia è rimasto chiuso per circa un'ora per permettere di svolgere in sicurezza le operazioni di spegnimento. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Auto divorata dalle fiamme lungo la Flaminia Contenuti e approfondimenti su Auto divorata Leggi anche: Auto divorata dalle fiamme in piazza Milbitz | FOTO Auto divorata dalle fiamme: paura per le due persone a bordoTempo di lettura: < 1 minutoUna Audi Q8 è andata completamente distrutta dal fuoco sulla strada provinciale Bebiana in prossimità dell’abitato di... Leggi anche: Incendio in Fipili: auto divorata dalle fiamme, si salva l’automobilista. Code e rallentamenti