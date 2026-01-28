Fango e detriti sulla strada chiusa la Flaminia tra Terni e Spoleto | tecnici Anas al lavoro

La strada statale 3 “Flaminia” è stata chiusa questa mattina tra Terni e Spoleto. Una frana ha scaricato fango e detriti sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio in entrambe le direzioni. Sul posto lavorano i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza la strada. La chiusura si prolunga fino a quando non saranno completati i lavori di pulizia e messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.

La frana in prossimità della frazione di Strettura sarebbe stata innescata dalle intense precipitazioni. Le deviazioni al traffico La strada statale 3 “Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità della frazione di Strettura nel territorio comunale di Spoleto a causa di una frana. Fango e detriti sono scivolati sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto tra lo svincolo di Pompagnano e l’innesto sulla SS675 “Umbro Laziale” a Terni e sulla strada statale 209 “Valnerina” Lo smottamento è stato probabilmente causato dalle intense precipitazioni delle ultime ore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Flaminia Spoleto

Questa mattina, la strada statale 3 Flaminia a Spoleto è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Una frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata.

Ultime notizie su Flaminia Spoleto

