Dopo ore di lavori, la Flaminia tra Spoleto e Terni è stata riaperta al traffico. La strada, chiusa a causa di una frana, ora è stata messa in sicurezza con interventi d’emergenza e il traffico è tornato a scorrere normalmente.

Dopo ore di interventi d'emergenza, la Strada Statale 3, nota come Flaminia, è stata riaperta al traffico nella tratta tra Spoleto e Terni, con l'apertura prevista nel tardo pomeriggio di oggi. Il blocco della viabilità era stato imposto la scorsa notte dopo una frana che ha coinvolto un tratto significativo della carreggiata, provocando il crollo di massi e la parziale chiusura della strada in entrambe le direzioni. L'evento ha causato notevoli disagi per migliaia di utenti, con lunghe code e il ricorso a percorsi alternativi in zona. L'Anas, l'Agenzia nazionale per le strade, ha coordinato i soccorsi immediati, mobilitando squadre tecniche, mezzi pesanti e personale specializzato per stabilizzare il versante interessato e rimuovere i detriti.

© Ameve.eu - Chiusa per frana, la Flaminia riapre dopo interventi d’emergenza tra Spoleto e Terni

La strada statale 3 “Flaminia” è stata chiusa questa mattina tra Terni e Spoleto.

Questa mattina, la strada statale 3 Flaminia a Spoleto è stata chiusa in entrambe le direzioni.

