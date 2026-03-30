In fiera con il gruppo archeologico vecchianese

Dal 4 al 6 aprile si svolgerà a Vecchiano, in provincia di Pisa, la Fiera di Primavera 2026. L'evento si terrà nel fine settimana di Pasqua e sarà accompagnato dalla presenza del Gruppo Archeologico Vecchianese, che parteciperà con una propria esposizione. La manifestazione prevede diverse attività e stand aperti al pubblico durante i tre giorni.

Per la Fiera di Primavera 2026 che si terrà a Vecchiano (PI) nel weekend di Pasqua, precisamente dal 4 al 6 aprile, il Gruppo Archeologico Vecchianese (G.A.V.) sará presente con il WWF Alta Toscana allo stand in Piazza Pasolini.Vi aspettiamo per farvi conoscere le iniziative in programma per il 2026.Inoltre nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6, saranno organizzate visite alla Chiesa di S.Alessandro e alla Torre civica nell'orario 10.00 16.00 con partenza dallo stand.Segui tutti gli eventi anche sulla nostra pagina Facebook.Il GAV è una associazione di volontariato Onlus, volta alla protezione e valorizzazione del patrimonio storico culturale archeologico del territorio del Comune di Vecchiano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - In fiera con il gruppo archeologico vecchianese Articoli correlati Leggi anche: Carnevale vecchianese Paura durante la fiera: fiamme dal gruppo elettrogenoMomenti di paura a Chiavari sabato mattina, in occasione della fiera di Sant'Antonio Abate, in programma il 17 e il 18 gennaio 2026 nella città del... Gruppo Grifo protagonista a Bologna alla fiera dedicata alle eccellenze italianeEsperienze positiva quella vissuta dal Gruppo Grifo Agroalimentrae a Marco by BolognaFiere & Adm, unica fiera italiana dedicata alla marca...