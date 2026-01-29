Carnevale vecchianese

La festa di Vecchiano festeggia i 50 anni e torna in piazza dopo un anno di stop forzato. Dopo l’annullamento di domenica scorsa per il maltempo, il Carnevale riprende ufficialmente domenica 1 febbraio con il primo corso mascherato. Sul percorso ci sarà anche Magico Matteo, che anima la giornata con le sue magie e intrattenimento. La comunità si prepara a una nuova edizione ricca di colori e allegria.

Il Carnevale di Vecchiano compie 50 anni. La festa (annullata domenica 25 gennaio causa maltempo) prende allora ufficialmente il via domenica 1 febbraio con il primo corso mascherato con Magico Matteo come ospite speciale. Allegria, colori e delizie di Carnevale attendono grandi e piccini nelle.

