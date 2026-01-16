Gruppo Grifo protagonista a Bologna alla fiera dedicata alle eccellenze italiane
Il Gruppo Grifo Agroalimentare ha partecipato con successo a Marco, la fiera dedicata alle eccellenze italiane organizzata da BolognaFiere e Adm. Evento di rilievo nel panorama nazionale, Marco rappresenta un’importante occasione per valorizzare i prodotti di qualità e le marche italiane. La presenza del Gruppo Grifo testimonia l’impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore agroalimentare, rafforzando il ruolo di protagonista nel mercato nazionale ed internazionale.
Esperienze positiva quella vissuta dal Gruppo Grifo Agroalimentrae a Marco by BolognaFiere & Adm, unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana. Una fiera dai numeri importanti con 1.300 espositori, 23mila visitatori e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Sempre più valore alle eccellenze italiane
Leggi anche: “Fatto in Sicilia - storie, mani e visioni”: parte la nuova serie dedicata alle eccellenze dell’Isola
https://lnx.tifogrifo.com/il-notiziario-del-grifo-montevago-atteso-venerdi-gruppo-kanoute-lascia-interrotto-il-prestito-con-il-trapani/245435/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.