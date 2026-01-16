Gruppo Grifo protagonista a Bologna alla fiera dedicata alle eccellenze italiane

Il Gruppo Grifo Agroalimentare ha partecipato con successo a Marco, la fiera dedicata alle eccellenze italiane organizzata da BolognaFiere e Adm. Evento di rilievo nel panorama nazionale, Marco rappresenta un’importante occasione per valorizzare i prodotti di qualità e le marche italiane. La presenza del Gruppo Grifo testimonia l’impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore agroalimentare, rafforzando il ruolo di protagonista nel mercato nazionale ed internazionale.

