Paura durante la fiera | fiamme dal gruppo elettrogeno

Durante la fiera di Sant'Antonio Abate a Chiavari, sabato mattina, si sono verificati alcuni momenti di preoccupazione a causa di un incendio scoppiato dal gruppo elettrogeno. L’incidente, avvenuto durante l’evento, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei presenti e contenere il rischio di danni.

