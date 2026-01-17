Paura durante la fiera | fiamme dal gruppo elettrogeno
Durante la fiera di Sant'Antonio Abate a Chiavari, sabato mattina, si sono verificati alcuni momenti di preoccupazione a causa di un incendio scoppiato dal gruppo elettrogeno. L’incidente, avvenuto durante l’evento, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei presenti e contenere il rischio di danni.
Momenti di paura a Chiavari sabato mattina, in occasione della fiera di Sant'Antonio Abate, in programma il 17 e il 18 gennaio 2026 nella città del levante. All'improvviso il gruppo elettrogeno di servizio di un banco del mercato ha manifestato un principio d'incendio. La presenza del servizio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
