Paura durante la fiera | fiamme dal gruppo elettrogeno

Da genovatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la fiera di Sant'Antonio Abate a Chiavari, sabato mattina, si sono verificati alcuni momenti di preoccupazione a causa di un incendio scoppiato dal gruppo elettrogeno. L’incidente, avvenuto durante l’evento, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei presenti e contenere il rischio di danni.

Momenti di paura a Chiavari sabato mattina, in occasione della fiera di Sant'Antonio Abate, in programma il 17 e il 18 gennaio 2026 nella città del levante. All'improvviso il gruppo elettrogeno di servizio di un banco del mercato ha manifestato un principio d'incendio. La presenza del servizio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Guasto al gruppo elettrogeno dell'ospedale, riprogrammati interventi chirurgici e endoscopie

Leggi anche: Fiamme e paura durante la notte a Borgo Vecchio: va a fuoco una pianta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

paura durante fiera fiammePaura durante la fiera: fiamme dal gruppo elettrogeno - Sabato mattina principio di incendio durante la fiera di Sant'Antonio a Chiavari, intervento immediato e allarme rientrato ... genovatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.