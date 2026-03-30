In Canada, le norme linguistiche prevedono l'uso del francese in molte situazioni ufficiali e lavorative. Recentemente, il dirigente di un'azienda di trasporti è stato costretto a lasciare il suo incarico dopo aver pubblicato un messaggio esclusivamente in inglese. La decisione è arrivata dopo le proteste di rappresentanti e dipendenti che chiedevano il rispetto delle regole linguistiche.

Il capo di Air Canada è stato spinto alle dimissioni dopo aver diffuso un messaggio solo in inglese per ricordare le vittime di un incidente Michael Rousseau, il capo della compagnia di bandiera canadese Air Canada, si dovrà dimettere a causa delle polemiche suscitate da un suo video di condoglianze per un recente incidente aereo in cui sono morte 41 persone. La decisione, annunciata oggi dalla compagnia, è dovuta al fatto che Rousseau nel video parla quasi esclusivamente inglese, e non anche francese. Il Canada è un paese ufficialmente bilingue: l’inglese è la prima lingua del 76 percento della popolazione, il francese del 22 percento e le persone bilingui sono il 18 percento del totale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Canada sono molto severi con chi non parla francese

Altri aggiornamenti su Canada sono

Leggi anche: Vannacci a Sanremo parla di politica ma Denny Mendez lo interrompe, "Non sono molto d'accordo con lei"

Il sindaco sul tema caldo: "No allo scudo penale. Severi con chi delinque""Nessuno di noi può ergersi a giudice, bisogna capire bene dinamica e responsabilità".

“A Sanremo un cantante molto amato e molto adulto disse ‘chi sono quelle tr***’, riferendosi a me e alla mia collega”: il racconto di Andrea DeloguNon è ancora arrivata sul palco dell’Ariston, anche se il suo nome circola già da qualche tempo, ma Andrea Delogu frequenta il Festival di Sanremo da...