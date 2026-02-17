Durante la serata di Sanremo, un cantante conosciuto per il suo pubblico maturo ha rivolto parole offensive a Andrea Delogu e a una sua collega, chiedendo “chi sono quelle tr***”. La conduttrice, presente tra il pubblico, ha assistito alla scena senza ancora salire sul palco, ma la sua presenza nel festival dura da diversi anni. Un episodio che ha fatto discutere molti fan e presenti in sala.

Non è ancora arrivata sul palco dell’Ariston, anche se il suo nome circola già da qualche tempo, ma Andrea Delogu frequenta il Festival di Sanremo da anni. Passando dalla conduzione del “ PrimaFestival “, lo spazio che precede che la kermesse in onda dopo il Tg1, all’impegno in diretta su Rai Radio 2. Proprio durante il racconto radiofonico dell’evento ha vissuto un momento spiacevole qualche anno fa: “Il momento più imbarazzante che ho vissuto sul lavoro? Sì, ne ho uno. Ero a Sanremo, quando conducevo la diretta per Rai Radio 2. Una volta è arrivato un cantante, non faccio il nome, però è un cantante molto amato e molto adulto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo un cantante molto amato e molto adulto disse ‘chi sono quelle tr***’, riferendosi a me e alla mia collega”: il racconto di Andrea Delogu

