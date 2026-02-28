Vannacci a Sanremo parla di politica ma Denny Mendez lo interrompe Non sono molto d' accordo con lei

Durante un'intervista a margine del Festival di Sanremo, Denny Mendez ha interrotto Roberto Vannacci, che stava parlando di politica. Mendez ha detto:

Un incontro casuale. È quanto avvenuto a margine dell’ingresso degli spettatori del Festival di Sanremo poco prima della serata delle cover. L’ex generale Roberto Vannacci, fresco della presentazione del suo nuovo partito Futuro Nazionale, si è intrattenuto con i giornalisti per commentare la gara, quando all’improvviso è arrivata l’ex Miss Italia Denny Mendez e lo ha interrotto: “Non sono molto d’accordo con lei, Vannacci”, poi si è allontanata lasciando l’europarlamentare con un sorriso di imbarazzo. Denny Mendez interrompe il generale La politica a Sanremo secondo Roberto Vannacci Denny Mendez e il "razzismo contro chi è di destra" Denny Mendez interrompe il generale Roberto Vannacci si trova a Sanremo per seguire il Festival. 🔗 Leggi su Virgilio.it

