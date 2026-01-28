Il sindaco torna a parlare dopo la morte di Adberrahim Mansouri, il giovane marocchino ucciso da un poliziotto durante un controllo antidroga in zona Rogoredo. Il primo cittadino dice chiaramente di essere contrario a ogni forma di scudo penale e chiede di essere severi con chi delinque.

"Nessuno di noi può ergersi a giudice, bisogna capire bene dinamica e responsabilità". Al centro, la morte di Adberrahim Mansouri, il ventottenne marocchino ucciso da un poliziotto nel corso di un controllo antidroga lunedì sera in via Impastato, in zona Rogoredo. E a commentare il tema caldo è il sindaco Giuseppe Sala, che così si è espresso in diretta a Rtl 102.5, sottolineando che prima di tutto c’è "la volontà di capire". Durante l’intervento, il primo cittadino ha comunque fatto presente di non essere favorevole a uno scudo penale per le forze dell’ordine e nello stesso tempo chiede "più severità per chi vende morte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco sul tema caldo: "No allo scudo penale. Severi con chi delinque"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati.

