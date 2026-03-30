Sette persone sono state arrestate al confine di Ventimiglia in relazione a un caso di immigrazione clandestina. Tra gli arrestati ci sono uno straniero già espulso, un pregiudicato accusato di evasione e un migrante. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine e si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione di flussi migratori irregolari nella zona.

SANREMO, 30 MAR – Si è conclusa con sette arresti un’operazione della polizia di frontiera di Ventimiglia contro l’immigrazione clandestina, portata a termine tra il 13 e il 27 marzo scorsi. Oltre agli arresti sono stati riammessi in Francia nove stranieri irregolari ed emessi 13 provvedimenti di espulsione. Rimpatriato un migrante munito di passaporto. L’operazione, condotta nell’ambito delle attività “Safe Border Crossing” ha visto l’impiego di un dispositivo straordinario con l’ausilio dei militari dell’operazione “Strade Sicure” e della squadra mista italo-francese. I controlli hanno interessato tutti i valichi di frontiera con la Francia della provincia di Imperia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Immigrazione clandestina, 7 arresti al confine di Ventimiglia

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