L'arresto di 14 persone, tutte sospettate di favorire l'immigrazione clandestina e di usare documenti falsi, deriva da un'indagine approfondita. La polizia ha scoperto un giro illecito che coinvolge principalmente cittadini centroafricani, che aiutavano i migranti a entrare illegalmente nel paese. Durante le operazioni, sono stati sequestrati vari passaporti falsificati e denaro contante. L'attività delle forze dell'ordine si inserisce in un'iniziativa più vasta contro le reti di immigrazione irregolare. Le indagini continuano per approfondire eventuali collegamenti con altri gruppi criminali.

L’indagine italo-francese che ha portato a 14 arresti tra i due Paesi ha consentito di monitorare e ricostruire oltre 200 episodi di favoreggiamento dei migranti irregolari lungo la frontiera di Ventimiglia, trasportati prevalentemente a bordo di auto, treni e autobus di linea, ai quali gli indagati avrebbero fornito assistenza, documenti contraffatti, biglietti, abiti nuovi per non destare sospetti e confondersi tra i pendolari, nonché istruzioni per eludere i controlli. Scoperto il prezzario per i migranti che variava a seconda del rischio del viaggio. Oltre al largo utilizzo del contante, per versare le somme chieste i migranti avrebbero utilizzato circuiti bancari e di pagamento italiani, nonché esteri, mediante ricariche su schede prepagate o bonifici su conti controllati dai trafficanti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Favoreggiamento immigrazione clandestina e documenti falsi, 14 arresti

