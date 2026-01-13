Auto bloccata al confine con 2 persone nascoste nel bagagliaio | si indaga per immigrazione clandestina
Un'auto è stata fermata al confine di Trieste con due persone nascoste nel bagagliaio. Le indagini, ancora in corso, mirano a chiarire se si tratti di un caso di immigrazione clandestina, considerando che il viaggio avrebbe avuto origine dalla Slovenia e si sarebbe concluso a Rimini. La vicenda solleva interrogativi sulla rete di spostamenti e sulle modalità di ingresso irregolare nel paese.
Rimini, 13 gennaio 2025 – Il blocco dell’auto al confine di Trieste, con due persone nascoste nel bagagliaio, è stato il punto di arrivo di un viaggio che, secondo gli inquirenti, sarebbe partito dalla Slovenia ma avrebbe avuto uno snodo decisivo a Rimini. Da qui prende forma l’inchiesta che vede tre persone indagate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I fatti risalgono a febbraio 2024 e riguardano il trasporto illegale di nove migranti diretti in Italia. L’auto, fermata nel Triestino subito dopo l’ingresso nel Paese, ha fatto scattare contestazioni aggravate, soprattutto per le condizioni di viaggio di parte dei passeggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
