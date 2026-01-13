Auto bloccata al confine con 2 persone nascoste nel bagagliaio | si indaga per immigrazione clandestina

Un'auto è stata fermata al confine di Trieste con due persone nascoste nel bagagliaio. Le indagini, ancora in corso, mirano a chiarire se si tratti di un caso di immigrazione clandestina, considerando che il viaggio avrebbe avuto origine dalla Slovenia e si sarebbe concluso a Rimini. La vicenda solleva interrogativi sulla rete di spostamenti e sulle modalità di ingresso irregolare nel paese.

