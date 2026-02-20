Immigrazione clandestina 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamento

Il 16 febbraio 2026, le forze di polizia italiane e francesi hanno arrestato 14 persone coinvolte in un giro di immigrazione clandestina. Gli agenti hanno intercettato un’organizzazione che aiutava i migranti a passare illegalmente tra i due paesi. Le indagini hanno portato alla scoperta di un network che operava sia in Italia che in Francia, facilitando l’ingresso di migranti senza documenti. La operazione ha portato al fermo di soggetti sospettati di favorire flussi illeciti.

A partire dal 16 febbraio 2026, le forze di polizia italiane e francesi hanno eseguito provvedimenti restrittivi nei confronti di 15 soggetti, indagati a vario titolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui 9 localizzati in Italia e 6 in Francia. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza, è frutto di una collaborazione tra Squadra Mobile di Imperia, Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Servizio Centrale Operativo e Police Nationale francese. Ha consentito di monitorare oltre 200 episodi di trasporto illecito di migranti irregolari, prevalentemente centroafricani e minorenni, attraverso auto, treni e autobus, con l’uso di documenti falsi, abiti nuovi e istruzioni per eludere i controlli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Immigrazione clandestina, 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamento Leggi anche: Favoreggiamento immigrazione clandestina e documenti falsi, 14 arresti Leggi anche: Blitz sul “decreto flussi”: due arresti per falsi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Immigrazione clandestina, blitz congiunto Italia-Francia: 14 arresti; Immigrazione irregolare, il blitz della polizia italiana e francese smantella la rete che aiutava i clandestini a passare il confine: 14 arresti; Immigrazione clandestina: 14 arresti tra Italia e Francia, coinvolta L’Aquila; Operazione Cavallo pazzo: 13 arresti nel cagliaritano. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 14 arresti tra Italia e FranciaNove dei destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie dei due Stati sono stati localizzati in Italia tra le province di ... ilsecoloxix.it L’Aquila - Favoreggiamento immigrazione clandestina: 14 arresti, una persona rintracciata in AbruzzoL’AQUILA - L’Aquila entra nell’inchiesta internazionale sul traffico di migranti che ha portato a 14 arresti tra Italia e Francia. Tra i destinatari delle misure cautelari per favoreggiamento dell’imm ... veratv.it Sinistra e collettivi di sinistra restano gli unici a difendere ancora l’immigrazione clandestina, mentre gli italiani chiedono sicurezza, legalità e regole chiare. - facebook.com facebook Quattordici misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora sono stati eseguiti tra Italia e Francia dalle polizie dei due Paesi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nove dei destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie x.com