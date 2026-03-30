Ilaria Salis respinge le accuse e replica a Donzelli

Ilaria Salis ha dichiarato di aver subito un controllo considerato intimidatorio e ha risposto alle accuse mosse da Donzelli. La tensione tra Salis e il governo si è intensificata, con quest'ultima che ha attaccato pubblicamente Fratelli d’Italia. La questione riguarda anche il coinvolgimento di un collaboratore, Bonnin, che ha suscitato ulteriori polemiche nel panorama politico.

Ilaria Salis denuncia un controllo intimidatorio e attacca il governo: tensione politica con Fratelli d’Italia e polemica sul collaboratore Bonnin Nuove tensioni politiche sul fronte dei diritti civili e della sicurezza.L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis torna al centro del dibattito con dichiarazioni dure nei confronti del governoe della maggioranza, parlando apertamente di intimidazioni in riferimento a un controllo subito nei giorni scorsi. Intervenendo alla trasmissione radiofonicaUn Giorno da Pecorasu Rai Radio1, Salis ha commentato un controllo avvenuto sabato mattina, definendolo non un semplice accertamento ma un atto con un preciso significato politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ilaria Salis respinge le accuse e replica a Donzelli Una selezione di notizie su Ilaria Salis Controllo a Ilaria Salis finisce in Parlamento, chiesta interrogazione sul caso e Donzelli va all'attaccoIl controllo di polizia a Ilaria Salis nel giorno della manifestazione No Kings a Roma, sabato 28 marzo, finisce in Parlamento. “Io sto con loro”. Ilaria Salis parla e si scatena di tutto: accuse e polemicheSecondo l’eurodeputata, le manifestazioni in Iran avrebbero ormai raggiunto dimensioni «oceaniche», alimentando la percezione che «questa volta il... Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi.