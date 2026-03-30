Controllo a Ilaria Salis finisce in Parlamento chiesta interrogazione sul caso e Donzelli va all' attacco

Il controllo di polizia nei confronti di Ilaria Salis, avvenuto poco prima della manifestazione No Kings a Roma, ha portato all'interrogazione parlamentare. In risposta, il deputato di maggioranza ha commentato pubblicamente, criticando la gestione dell'evento e difendendo le azioni delle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato attenzione in Parlamento, dove si discute sulla legittimità delle modalità del controllo.

Il controllo di polizia a Ilaria Salis nel giorno della manifestazione No Kings a Roma, sabato 28 marzo, finisce in Parlamento. Oltre all’interrogazione parlamentare annunciata da Avs, anche Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha comunicato l’intenzione di depositare un’interrogazione per conoscere i precedenti di Ivan Bonnin, assistente di Salis al Parlamento Europeo, che al momento del controllo sarebbe stato con lei nella camera d’albergo. L'interrogazione di Avs sul controllo a Ilaria Salis Ivan Bonnin nella camera d'albergo di Ilaria Salis L'interrogazione di... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Controllo a Ilaria Salis finisce in Parlamento, chiesta interrogazione sul caso e Donzelli va all'attacco Articoli correlati Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: “Era in camera con un pregiudicato”Il panorama politico italiano si accende nuovamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile... Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Contenuti e approfondimenti su Ilaria Salis Temi più discussi: Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla banda del martello; Ilaria Salis: Controllo della polizia in hotel senza spiegazioni né verbale, fatto grave per democrazia; Polizia all'alba nella mia stanza in hotel, la denuncia di Ilaria Salis a Roma. Ilaria Salis, controllo polizia in hotel a Roma. Cosa è successo e cosa sappiamoSui social l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha spiegato: La Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della ... tg24.sky.it Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto ... tg24.sky.it Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, denuncia "gli accertamenti" effettuati stamane nei suoi confronti in albergo, nelle ore precedenti alla manifestazione, definendoli un episodio "gravissimo" - facebook.com facebook Ilaria Salis, ora basta: dimettiti. Il tuo nome compare negli atti dell’inchiesta tedesca sulla “Hammerbande” e il procedimento ungherese resta sospeso grazie all’immunità, confermata per un solo voto. La sinistra chiede dimissioni agli altri, ma tace sui propri ca x.com