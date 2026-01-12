Io sto con loro Ilaria Salis parla e si scatena di tutto | accuse e polemiche

Ilaria Salis, eurodeputata, ha recentemente espresso le proprie opinioni su temi di attualità come la crisi tra USA e Venezuela, coinvolgendo anche la premier Giorgia Meloni. La sua posizione si è estesa alla situazione in Iran, dove si è schierata a sostegno della popolazione protestante contro il regime degli ayatollah. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni pubbliche, attirando l’attenzione sui temi di politica internazionale e libertà.

Dopo essersi espressa sulla crisi USA-Venezuela, arrivando a chiamare in causa anche la premier Giorgia Meloni, l’ eurodeputata Ilaria Salis è intervenuta pubblicamente anche sulla rivolta in Iran, con una presa di posizione netta a sostegno della popolazione scesa in piazza contro il regime degli ayatollah. La parlamentare europea eletta con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha affidato il suo pensiero a un lungo post sui social, commentando una situazione che definisce «critica e complessa» e che, secondo la sua analisi, potrebbe rappresentare un punto di svolta storico per il Paese. Nel messaggio, Salis parla di « milioni di uomini e donne coraggiose » che da giorni – e in realtà da anni – sfidano «un regime odioso che ha schiacciato nel sangue e soffocato nelle carceri i movimenti sociali» impegnati nella difesa di diritti e libertà fondamentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

