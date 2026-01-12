Io sto con loro Ilaria Salis parla e si scatena di tutto | accuse e polemiche

Ilaria Salis, eurodeputata, ha recentemente espresso le proprie opinioni su temi di attualità come la crisi tra USA e Venezuela, coinvolgendo anche la premier Giorgia Meloni. La sua posizione si è estesa alla situazione in Iran, dove si è schierata a sostegno della popolazione protestante contro il regime degli ayatollah. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni pubbliche, attirando l’attenzione sui temi di politica internazionale e libertà.

Dopo essersi espressa sulla crisi USA-Venezuela, arrivando a chiamare in causa anche la premier Giorgia Meloni, l’ eurodeputata Ilaria Salis è intervenuta pubblicamente anche sulla rivolta in Iran, con una presa di posizione netta a sostegno della popolazione scesa in piazza contro il regime degli ayatollah. La parlamentare europea eletta con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha affidato il suo pensiero a un lungo post sui social, commentando una situazione che definisce «critica e complessa» e che, secondo la sua analisi, potrebbe rappresentare un punto di svolta storico per il Paese. Nel messaggio, Salis parla di « milioni di uomini e donne coraggiose » che da giorni – e in realtà da anni – sfidano «un regime odioso che ha schiacciato nel sangue e soffocato nelle carceri i movimenti sociali» impegnati nella difesa di diritti e libertà fondamentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Io sto con loro”. Ilaria Salis parla e si scatena di tutto: accuse e polemiche Leggi anche: A Bologna arriva Ilaria Salis: incontro con Plat tra polemiche e accuse di Fratelli d’Italia Leggi anche: Gli islamisti schierano i loro guru pro Pal. Ilaria Salis attacca il Giornale: "Da loro campagne d'odio" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ilaria Salis rilancia la petizione per Kaabouri: Avs in difesa del fronte “pro Hannoun”; Stupidario Top 60: tutto il peggio del 2025; Ilaria Salis rilancia la petizione per Kaabouri | Avs in difesa del fronte pro Hannoun. “Io sto con la rivolta”: Ilaria Salis incontenibile ne ha per tutti - Non poteva mancare un messaggio di Ilaria Salis sui social in merito alla situazione che si vive in Iran con le proteste contro il regime. newsmondo.it

Questo video è stato girato in Canada nel 2022. Ora sta rigirando e lo stanno ricondividendo un sacco di persone: da certi giornalisti all'europarlamentare Ilaria Salis, persone che, per lavoro, dovrebbero essere un po' più solide e critiche della media. Quando x.com

Ma con quale coraggio Ilaria Salis festeggia la liberazione dell’imam di Torino che giustifica il massacro del 7 ottobre Una certa sinistra non stai mai dalla parte della legalità e del buon senso. - facebook.com facebook

