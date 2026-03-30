Roberto Salis contro il governo | Repressione Scontro con Libero sul caso Ilaria Salis

Il caso di Ilaria Salis torna a essere al centro di un acceso confronto politico, con accuse di repressione rivolte al governo. La vicenda ha suscitato reazioni pubbliche e polemiche tra esponenti politici e media, alimentando il dibattito su come vengono gestiti determinati casi giudiziari. La discussione si è intensificata nelle ultime ore, con dichiarazioni e prese di posizione da entrambe le parti coinvolte.

Il caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Dopo il controllo avvenuto a Roma, il padre dell’europarlamentare, Roberto Salis, interviene pubblicamente sui social e attacca il governo, riaprendo una polemica che ormai supera i confini della vicenda giudiziaria. Nel mirino finiscono l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e, in particolare, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un botta e risposta che in poche ore si allarga anche al quotidiano Libero, trasformandosi in uno scontro frontale sul significato politico di quanto accaduto. “Repressione”: l’affondo contro l’esecutivo. Nel primo post pubblicato su Facebook, Roberto Salis usa parole durissime contro il governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria Salis Articoli correlati Roberto Salis non si tiene: "È la repressione del governo"Torna papà Salis, dopo una lunga assenza di interventi pubblici (e l’addio al social “X”). Leggi anche: Ilaria Salis ancora contro le carceri: "Sono come metastasi". Poi attacca il governo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberto Salis Discussioni sull' argomento Salis perquisita in hotel attacca il governo: In Italia erosione delle garanzie democratiche; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla banda del martello; Controllo preventivo a Ilaria Salis su richiesta della Germania; Il controllo all'eurodeputata Salis è un caso. “Ecco cos’è la destra italiana” Roberto Salis infuria… Altro… - facebook.com facebook