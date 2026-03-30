Ilaria Salis lo scoop de Il Tempo sul fidanzato assistente finisce a Bruxelles

Un articolo pubblicato da Il Tempo ha rivelato che l'assistente-fidanzato di Ilaria Salis si trova attualmente a Bruxelles. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul motivo del suo spostamento o sulle circostanze che lo riguardano. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali, generando diverse reazioni tra il pubblico e gli esperti del settore.

Lo scoop de Il Tempo sull'assistente-fidanzato di Ilaria Salis finisce a Bruxelles. "Abbiamo presentato una lettera urgente alla Presidente del Parlamento Metsola, sottoscritta dai colleghi di Fratelli d'Italia di cui sono primo firmatario, per avere risposte immediate sulla situazione dell'assistente parlamentare di Ilaria Salis", spiega l'eurodeputato di Fratelli d'Italia-Ecr Stefano Cavedagna, primo firmatario della lettera presentata da 15 eurodeputati di FdI alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Come ha rivelato Il Tempo, non smentito, durante la recente perquisizione a Ilaria Salis l'europarlamentare era in camera... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ilaria Salis, lo scoop de Il Tempo sul fidanzato assistente finisce a Bruxelles Una raccolta di contenuti su Ilaria Salis Il vittimismo costa caro a Ilaria Salis: finisce nella bufera per l’assistente «pregiudicato»Cosa racconta il profilo degli assistenti di Ilaria Salis? Il quadro che emerge è compatibile con il loro ruolo e il suo mandato parlamentare? Non è... Ilaria Salis, centrodestra all’attacco: “Faccia chiarezza sul suo assistente Ivan Bonin”Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato sui social ha annunciato la presentazione di... Dopo lo scoop del Giornale, il caso Salis finisce in Parlamento: "Vogliamo sapere i precedenti dell’accompagnatore"Un semplice controllo documenti, chiesto da un Paese a un altro nell’ambito della normativa Schengen, sta diventando un caso politico solo perché a...