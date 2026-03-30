Ilaria Salis si trova coinvolta in una vicenda legale a causa di un assistente che ha precedenti penali. Il suo profilo su un social network mostra dettagli sugli assistenti assunti, sollevando interrogativi sulla selezione e sulla gestione del personale. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, senza tuttavia coinvolgere direttamente altri soggetti o istituzioni.

Cosa racconta il profilo degli assistenti di Ilaria Salis? Il quadro che emerge è compatibile con il loro ruolo e il suo mandato parlamentare? Non è il caso che lei per prima e la sinistra che la spalleggia a seguire facciano un esame di coscienza e ne traggano le dovute conseguenze, fino a valutare anche le dimissioni? Il vittimismo con cui l’europarlamentare Avs ha denunciato il controllo in albergo da parte della polizia a seguito di una segnalazione arrivata dalla Germania si è rivelato un boomerang. La grande visibilità data all’episodio, presentato di fatto come un atto di prevaricazione incurante delle sue tutele parlamentari, ha acceso i riflettori su alcune questioni che erano in ombra e che ora, arrivate in chiaro, richiedono risposte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il vittimismo costa caro a Ilaria Salis: finisce nella bufera per l’assistente «pregiudicato»

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