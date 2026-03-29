Dopo un controllo documenti richiesto tra due Paesi in conformità alla normativa Schengen, il caso di Ilaria Salis, parlamentare di Avs, è diventato oggetto di discussione politica. La vicenda, riportata dal Giornale, ha portato all’interrogazione parlamentare con l’obiettivo di conoscere i precedenti dell’accompagnatore presente al momento del controllo. La notizia ha suscitato reazioni e commenti in ambito istituzionale.

Un semplice controllo documenti, chiesto da un Paese a un altro nell’ambito della normativa Schengen, sta diventando un caso politico solo perché a essere sottoposta al controllo è stata Ilaria Salis, parlamentare di Avs. Nonostante da giorni si sottolinei che l’azione della Polizia di Stato non era discrezionale ma obbligata, che non c’è stata nessuna perquisizione, che gli agenti non sono entrati in camera ma si sono fermati sull’uscio, dalle opposizioni prosegue l’attacco al governo. “Ilaria Salis e buona parte della sinistra da ore gridano al pericolo alla democrazia perché l'altra mattina alcuni agenti di polizia hanno bussato alla sua... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo lo scoop del Giornale, il caso Salis finisce in Parlamento: "Vogliamo sapere i precedenti dell’accompagnatore"

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