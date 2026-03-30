Il deputato e responsabile dell'organizzazione di un partito di centrodestra ha richiesto chiarimenti riguardo a un assistente parlamentare, evidenziando la necessità di trasparenza. In un video diffuso online, ha chiesto spiegazioni su alcuni aspetti legati alla posizione e alle attività di questa persona. La richiesta ha suscitato reazioni da parte di altri esponenti politici, che hanno commentato la vicenda pubblicamente.

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato sui social ha annunciato la presentazione di una interrogazione «per conoscere i precedenti dell’accompagnatore di Ilaria Salis pagato con soldi pubblici», «leggo da Il Giornale – afferma in un video postato sui social – che nella camera d’albergo non era sola, ma era in compagnia di Ivan Bonin, suo assistente al Parlamento Europeo». “Assistente pagato coi soldi pubblici arrestato e condannato”. «Ilaria Salis e buona parte della sinistra da ore grida al pericolo per la democrazia perché l’altra mattina alcuni agenti di polizia hanno bussato alla porta della sua camera d’albergo per un semplice controllo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis, centrodestra all’attacco: “Faccia chiarezza sul suo assistente Ivan Bonin”

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