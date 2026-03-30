Ilaria Salis chi preferisco | l' imbarazzante assist ad Elly Schlein

Durante un'intervista a Rai Radio1, un eurodeputato ha dichiarato che le primarie non sono attualmente una priorità e non sono previste nel suo programma. Ha inoltre espresso una preferenza riguardo a un leader del campo largo, commentando un'azione definita imbarazzante nei confronti di una collega politica. La conversazione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulla leadership del fronte politico di riferimento.

"Primarie? Secondo me non sono necessarie, non sono qualcosa che ho in agenda ora": Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, lo ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli su Rai Radio1, riferendosi al dibattito sulla scelta del leader del campo largo. Un dibattito entrato nel vivo dopo la vittoria del Sì al referendum sulla giustizia. Quando le è stato chiesto come si sceglie il candidato, poi, lei ha risposto: "Ci sono delle proporzioni nei voti che i partiti prendono, è molto semplice". Mentre alla domanda su chi preferisca tra il leader pentastellato Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein, lei ha ammesso: " Elly Schlein ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, "chi preferisco": l'imbarazzante assist ad Elly Schlein Approfondimenti e contenuti su Ilaria Salis Leggi anche: Ilaria Salis e Mimmo Lucano a Cuba: un video imbarazzante Dalle ospitate al Parlamento dei terroristi all’elezione di Ilaria Salis: l’imbarazzante epopea della sinistraRoma, 1 feb – E così l’altro ieri la sinistra italiana asserragliata nella sala stampa della Camera dei deputati non ha fatto altro che rivivere il... Escalation Salis, ormai parla da leader del centrosinistra e “martella” Conte. “Non voglio le Primarie e preferisco Schlein”Ci mancava solo lei, la “pasionaria” della sinistra antagonista Ilaria Salis, a intervenire sulla Primarie del centrosinistra.