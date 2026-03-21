Ilaria Salis e Mimmo Lucano sono stati ripresi in un video mentre si trovavano a Cuba. L’immagine mostra i due durante un momento informale, subito dopo un pranzo, con l’orario locale che indica le 19 in Italia. Il video ha suscitato reazioni, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti o sulle circostanze dell’incontro.

L’annuncio della revolución è programmato dopo il pranzo. In Italia sono le 19. Ingollati chicarrones (grassissimi stuzzichini di maiale) e temibilissimi fagioli neri col riso, pietanze che nel migliore dei casi necessitano pantagrueliche bevute di birra, inizia dall’Avana la diretta social gestita in Italia dall’Unione Giovani di Sinistra e impreziosita (almeno da programma) dalla delegazione caraibica della Bonelli&Fratoianni degnamente rappresentata (ma non si presenteranano) dalla coppia Salis-Lucano, inteso come Domenico detto Mimmo, euro-collega di Ilaria e sindaco di Riace. Il popolo cubano, nerissimo con lo yankee di Trump, sospende... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e Mimmo Lucano a Cuba: un video imbarazzante

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Ilaria Salis ci racconta Cuba come un paradiso terrestre. E lo racconta a noi che siamo qua in Italia alle prese col caro benzina, con una guerra, col referendum, con una situazione sicuramente pasticciata. Per me può restare lì facebook

Ci sono anche Mimmo Lucano e Ilaria Salis a Cuba, dove la delegazione europea del Nuestra America Convoy ha consegnato cinque tonnellate di aiuti ai medici dell’Hospital Pediátrico Borrás-Marfan dell’Avana x.com