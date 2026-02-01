Due giorni fa, la sinistra italiana si è riunita nella sala stampa della Camera dei deputati e ha mostrato ancora una volta tutta la sua fragilità. La scena ricorda le vecchie storie di chi si nasconde tra le montagne, aspettando il momento di uscire allo scoperto solo per rubare qualche gallina. In quel momento, sembrava quasi che si fosse tornati indietro nel tempo, con un partito che fatica a trovare la sua strada e che si aggrappa a gesti ormai senza senso, a discapito dei cittadini.

Roma, 1 feb – E così l’altro ieri la sinistra italiana asserragliata nella sala stampa della Camera dei deputati non ha fatto altro che rivivere il ripiegamento sulle montagne, a guerra finita per scendere a rubare qualche gallina, pur di tenersi in vita a danno dei propri connazionali. I loro polli e le loro galline oggi sono i migranti, i clandestini cucinati secondo la ricetta dello ius soli, lo ius scholæ e spacciati per nuovi italiani. L’articolo 21. I cantori della colossale balla Bella ciao mentre occupavano la Camera dei deputati e impedivano di fatto una conferenza per illustrare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione ( che in meno di 24 ore ha ottenuto e superato ogni aspettativa, raggiungendo e superando la soglia prefissata di cinquantamila firme e solo online ) regolarmente autorizzata, avrebbero potuto approfittare della sospensione dei lavori e prendere il testo principe con cui si riempiono la bocca ogni volta, la Costituzione, e iniziare a leggerlo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dalle ospitate al Parlamento dei terroristi all’elezione di Ilaria Salis: l’imbarazzante epopea della sinistra

