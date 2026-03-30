Lilia Salis, figura di rilievo nel panorama della sinistra antagonista, ha recentemente dichiarato di preferire Schlein alle primarie del centrosinistra, affermando di non voler partecipare al processo elettorale. La sua posizione si aggiunge alle tensioni interne al partito, mentre continua a criticare l’attuale leadership e ad assumere un ruolo di primo piano nel dibattito politico.

Ci mancava solo lei, la “pasionaria” della sinistra antagonista I laria Salis, a intervenire sulla Primarie del centrosinistra. Vuole metterci becco, l’europarlamentare di Avs, nel giorno in cui esplode la polemica sul suo assistente parlamentare, con precedenti penali, che era nella stanza d’albergo quando è stata effettuata la perquisizione preventiva nel sabato della manifestazione a Roma. “ Le primarie non sono assolutamente necessarie, non sono in agenda al moment o”, detta la linea Ilaria Salis, ospite di ‘ Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1. A chi chiede come si faccia a scegliere il candidato premier del campo largo, Salis risponde: “Ci sono delle proporzioni nei voti che i partiti prendono”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Escalation Salis, ormai parla da leader del centrosinistra e “martella” Conte. “Non voglio le Primarie e preferisco Schlein”

Articoli correlati

Schlein a Salis: «Io difendo le primarie. Il leader del centrosinistra sia espressione dei partiti»Fra Silvia Salis e Elly Schlein la distanza sulle primarie esiste, ma la segretaria del Pd sta provando a neutralizzarla politicamente.

Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia MeloniLa vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia ha scosso il governo e la maggioranza di centrodestra e riavviato il dibattito...