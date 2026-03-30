Rafa Leao tornerà a Milanello mercoledì, dopo aver ricevuto cure in Portogallo. Nei prossimi giorni sarà valutato il suo stato di salute prima di decidere se potrà essere impiegato nella partita contro il Napoli. Nei giorni scorsi, il giocatore ha effettuato controlli medici e ha svolto sessioni di recupero. La società seguirà attentamente l’evoluzione delle sue condizioni prima di definire la sua presenza in campo.

Sette giorni per valutare. Sette giorni per capire. E due per aspettare che torni. Inizia la settimana che farà chiarezza sulle condizioni di Leao, e stavolta la curiosità - chiamiamola così - ce l'avranno non solo i tifosi, ma anche lo staff medico e l'allenatore dal momento che Rafa si è congedato da Milanello giovedì della scorsa settimana con destinazione Portogallo. È nella sua terra infatti che il 10 rossonero ha scelto di proseguire in questo periodo le cure e il lavoro per lasciarsi alle spalle una volta per tutte la pubalgia, seguito da un preparatore di fiducia. Rafa nei giorni scorsi aveva dapprima fatto un consulto con uno specialista e poi, appunto, era volato in Portogallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il rientro, il controllo, i carichi: come sarà la settimana di Leao verso il Napoli

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