Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato assente nelle ultime partite e si prepara al suo rientro in campo. Il giocatore, considerato un punto di riferimento per la squadra, sta lavorando per recuperare la forma fisica. La società attende con fiducia il suo ritorno, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. McTominay resta uno dei protagonisti più attesi tra i calciatori azzurri.

"> Scott McTominay è il grande assente che il Napoli aspetta di riabbracciare. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il centrocampista scozzese ha saltato le ultime cinque partite della squadra, restando fuori per 450 minuti e lasciando un vuoto evidente nell’equilibrio della formazione di Antonio Conte. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto nei momenti più delicati della stagione. Prima della trasferta di Verona, infatti, il Napoli non era mai riuscito a conquistare i tre punti senza di lui in campo. Non è un caso: McTominay è diventato uno dei simboli della squadra, leader tecnico e carismatico dopo essere stato l’MVP della scorsa stagione e uno dei protagonisti del quarto scudetto azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, McTominay verso il rientro: il leader azzurro pronto a riprendersi la scena”

