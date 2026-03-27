Il Milan si prepara per il prossimo impegno contro il Napoli con Rafael Leão che ha fatto ritorno a Milanello, mentre lo staff medico valuta un piano alternativo con Gimenez o Fullkrug nel caso in cui il portoghese non fosse disponibile. La squadra si concentra sulla gestione della condizione di Leão, in vista della partita in programma nel periodo pasquale.

Il Milan entra in gestione emergenziale per Rafael Leão in vista del posticipo pasquale contro il Napoli, con lo staff medico rossonero orientato alla linea della massima prudenza. Il fuoriclasse portoghese, attualmente impegnato in patria in un programma di recupero specifico, è atteso a Milanello all’inizio della prossima settimana per testare la tenuta atletica nelle sedute personalizzate. Solo l’esito dei carichi di lavoro differenziati stabilirà il semaforo verde per il rientro in gruppo, condizionando pesantemente le scelte tattiche di Massimiliano Allegri per la trasferta dello stadio Maradona. La cautela è l’unico diktat della dirigenza per evitare ricadute muscolari che comprometterebbero il finale di stagione e la corsa ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, allarme Leão verso Napoli: rientro a Milanello e piano B con Gimenez o Fullkrug

Articoli correlati

Infortunio Gimenez: rientro in gruppo a Milanello per l’attaccante messicano. Potrebbe tornare a disposizione per quella partita, ultimi aggiornamenti!Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero Calciomercato Torino,...

Leggi anche: Milan, Leao ai box: niente Nazionale per il portoghese. Rientro con il Napoli?

Altri aggiornamenti su Milan allarme Le o verso Napoli rientro...

Temi più discussi: Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo; Il possibile erede di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Milan, allarme infortuni: ansia per Rabiot e Leao dopo gli stop di Saelemaekers ed Estupinan; Leao paga le scene di Roma? Allegri pensa alla panchina: ecco chi è in pole in vista di Milan-Torino.

Milan, patto di spogliatoio verso il derby con l'Inter. E preoccupa lo stato di PulisicPiù che una rincorsa Scudetto, che i dieci punti di distacco rendono un'impresa ai limiti dell'impossibile, nel prossimo derby il Milan si gioca l'orgoglio. E Massimiliano Allegri ha parlato ai suoi ... tuttomercatoweb.com

Allarme bomba al palazzo di Giustizia di Milano, cani anti esplosivo in azione stanza per stanzaLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in ... ilgazzettino.it

#Milan, il gol di #Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto. Ecco cosa manca al Diavolo nella nostra analisi nei commenti. - facebook.com facebook

#Milan, il gol di #Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto #SempreMilan x.com