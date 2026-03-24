Milan Leao ai box | niente Nazionale per il portoghese Rientro con il Napoli?
Non proprio delle settimane tranquille per Rafael Leao. Dopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, nella settimana che ha portato alla sfida contro il Torino, vinta poi 3-2 dai rossoneri, il portoghese ha subito un riacutizzarsi del dolore legato all'adduttore destro. In tutto questo, però, c'è anche una notizia positiva: dagli esami effettuati non ci sono lesioni. Il tutto però, ha portato a due inevitabili conseguenze: niente match contro il Torino e Nazionale saltata. In fin dei conti, come riferito dal Corriere dello Sport, meglio così. Nei giorni della sosta, il portoghese potrà riposarsi, recuperando al meglio dall'infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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