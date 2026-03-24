Non proprio delle settimane tranquille per Rafael Leao. Dopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, nella settimana che ha portato alla sfida contro il Torino, vinta poi 3-2 dai rossoneri, il portoghese ha subito un riacutizzarsi del dolore legato all'adduttore destro. In tutto questo, però, c'è anche una notizia positiva: dagli esami effettuati non ci sono lesioni. Il tutto però, ha portato a due inevitabili conseguenze: niente match contro il Torino e Nazionale saltata. In fin dei conti, come riferito dal Corriere dello Sport, meglio così. Nei giorni della sosta, il portoghese potrà riposarsi, recuperando al meglio dall'infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao ai box: niente Nazionale per il portoghese. Rientro con il Napoli?

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