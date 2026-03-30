Il pubblico ministero incalza Dassilva in un' udienza fiume da 9 ore l' imputato | Avevo paura che Manuela mi incastrasse
Nella Corte d'Assise è ripresa l'udienza dedicata al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. Il pubblico ministero ha interrogato Dassilva per circa nove ore, durante le quali l'imputato ha dichiarato di aver avuto paura che una persona coinvolta nel caso potesse incastrarlo. L'udienza era stata interrotta per la pausa pranzo e riprende ora con gli interventi delle parti.
L'imputato dell'omicidio di Pierina Paganelli: "La mattina del ritrovamento ero nel mio appartamento ad aspettare Manuela per un rapporto sessuale" Dopo la pausa pranzo è ripresa la tredicesima udienza in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli che ha, come unico imputato, Louis Dassilva. Nella prima parte della giornata il metalmeccanico senegalese ha risposto, per quattro ore, alle domande del sostituto procuratore Daniele Paci facendo emergere numerosi “non ricordo" nella ricostruzione dei suoi rapporti con l'amante Manuela Bianchi, nuora della vittima, e sui giorni precedenti al delitto avvenuto il 3 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti e approfondimenti su Il pubblico ministero incalza Dassilva...
Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo...
Pierina Paganelli, interrogatorio-fiume per Manuela: il regalo a Dassilva dopo il delitto, le confidenze all’amicaManuela Bianchi ha risposto per 6 ore alle domande in Procura sulla sua relazione con Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli.
Leggi anche: La verità dell’amica di Manuela Bianchi: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo”