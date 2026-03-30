Il pubblico ministero incalza Dassilva in un' udienza fiume da 9 ore l' imputato | Avevo paura che Manuela mi incastrasse

Nella Corte d'Assise è ripresa l'udienza dedicata al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, con Louis Dassilva come unico imputato. Il pubblico ministero ha interrogato Dassilva per circa nove ore, durante le quali l'imputato ha dichiarato di aver avuto paura che una persona coinvolta nel caso potesse incastrarlo. L'udienza era stata interrotta per la pausa pranzo e riprende ora con gli interventi delle parti.