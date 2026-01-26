La verità dell’amica di Manuela Bianchi | Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo

Nell’ambito del processo Dassilva, si è riaperto il dibattimento a Rimini. Questa mattina, l’attenzione si è concentrata sulla testimonianza di un’amica di Manuela Bianchi, che ha descritto il legame stretto tra lei e Dassilva. La donna ha riferito che Dassilva rappresentava il suo respiro e che era molto protettivo nei suoi confronti. La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento per omicidio, con l’imputato Louis Dassilva.

Rimini, 26 gennaio 2026 - Il processo Dassilva riparte dalla cam3. Questa mattina nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Rimini, il procedimento per l'omicidio di Pierina Paganelli, che vede come unico imputato il vicino di casa Louis Dassilva, è ripartito dall'ultimo consulente dell'accusa che compì analisi forensi sulla telecamera della farmacia San Martino, nei cui filmati del 3 ottobre 2023 venne immortalata alle 22.17 una persona attraversare via del Ciclamino.

