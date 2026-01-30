Pierina Paganelli interrogatorio-fiume per Manuela | il regalo a Dassilva dopo il delitto le confidenze all'amica

Manuela Bianchi ha trascorso sei ore in questura rispondendo alle domande sulla sua relazione con Louis Dassilva. L’interrogatorio si è concentrato sui dettagli del delitto di Pierina Paganelli, con Manuela che ha fornito le sue confidenze all’amica e ha parlato anche del regalo lasciato a Dassilva dopo l’omicidio. La scena si è svolta senza sosta, con la donna che ha cercato di chiarire il suo ruolo in tutta la vicenda.

Manuela Bianchi ha risposto per 6 ore alle domande in Procura sulla sua relazione con Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. La nuora della 78enne uccisa è stata convocata in Procura per alcuni chiarimenti su dettagli forniti durante la testimonianza in Tribunale di una delle sue più care amiche.

