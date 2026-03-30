Il pistard Lavreysen spacca un' anguria con le gambe

L'olandese Harrie Lavreysen, detentore di cinque medaglie d'oro olimpiche nel ciclismo su pista, ha recentemente attirato l'attenzione esibendosi nel rompere un'anguria con le gambe. L'evento, che si è svolto in un contesto pubblico, ha mostrato la forza fisica del ciclista attraverso questa dimostrazione insolita. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'evento è stata resa nota.