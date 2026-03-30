Il pistard Lavreysen spacca un' anguria con le gambe
L'olandese Harrie Lavreysen, detentore di cinque medaglie d'oro olimpiche nel ciclismo su pista, ha recentemente attirato l'attenzione esibendosi nel rompere un'anguria con le gambe. L'evento, che si è svolto in un contesto pubblico, ha mostrato la forza fisica del ciclista attraverso questa dimostrazione insolita. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'evento è stata resa nota.
L'olandese Harrie Lavreysen, cinque ori olimpici nel ciclismo su pista, mostra a tutti l'incredibile potenza delle sue gambe. Nel corso di un programma tv del suo Paese è stato sfidato a spaccare a metà un'anguria stringendola tra gli arti inferiori. Ecco il risultato (Instagram @nienke.van.dijk e @harrielavreysen). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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