Il pistard Lavreysen spacca un' anguria con le gambe

Da gazzetta.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese Harrie Lavreysen, detentore di cinque medaglie d'oro olimpiche nel ciclismo su pista, ha recentemente attirato l'attenzione esibendosi nel rompere un'anguria con le gambe. L'evento, che si è svolto in un contesto pubblico, ha mostrato la forza fisica del ciclista attraverso questa dimostrazione insolita. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'evento è stata resa nota.

L'olandese Harrie Lavreysen, cinque ori olimpici nel ciclismo su pista, mostra a tutti l'incredibile potenza delle sue gambe. Nel corso di un programma tv del suo Paese è stato sfidato a spaccare a metà un'anguria stringendola tra gli arti inferiori. Ecco il risultato (Instagram @nienke.van.dijk e @harrielavreysen). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il pistard lavreysen spacca un anguria con le gambe
© Gazzetta.it - Il pistard Lavreysen spacca un'anguria con le gambe

Articoli correlati

Leggi anche: Assalto in gioielleria con i martelli. La banda con il volto coperto spacca le vetrinette: un arresto

"Le bugie con le gambe lunghe" al Teatro Santa TeresaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21...

Leggi anche: Franzoni sulla Stelvio: "Con più ghiaccio si vola, ho dosato le energie per le gambe

Cerca tra news e video legati all’argomento.