Franzoni sulla Stelvio | Con più ghiaccio si vola ho dosato le energie per le gambe

Franzoni ha affrontato la salita dello Stelvio con più ghiaccio sotto i piedi. Durante la tappa, ha dosato le energie per le gambe, dimostrando attenzione e strategia. La sua prestazione si inserisce in un percorso di preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e la sua risposta è stata solida.

Il tempo segnato dall'azzurro è stato di 1:53.72, con un distacco di 0,87 secondi dal riferimento Mattia Casse e di 0,42 secondi dal tempo di Florian Schieder. Il podio tutto azzurro ha trovato posto sulla pista Stelvio di Bormio, dove i tre specialisti hanno mostrato una prestazione all’altezza delle aspettative in vista della prova olimpica. La lettura della prestazione evidenzia una giornata diversa rispetto a ieri: il ghiaccio era più incisivo e il tracciato presentava tratti meno lineari, con una velocità complessiva diversa. Franzoni ha spiegato di mantenersi tranquillo e di non spingere oltre i propri limiti per preservare le gambe, provando diverse linee e adottando un ritmo controllato in alcuni tratti per operare un equilibrio tra velocità e gestione dell’energia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Franzoni sulla Stelvio: "Con più ghiaccio si vola, ho dosato le energie per le gambe Approfondimenti su Franzoni Stelvio Giovanni Franzoni carbura sulla Stelvio: “Più ghiaccio, più velocità: non ho spinto per preservare le gambe” Giovanni Franzoni ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Discesa maschile, Franzoni e Paris subito veloci: secondo e quinto in prova sulla Stelvio Durante la prima prova a Bormio, Ryan Cochran-Siegle ha fatto segnare il miglior tempo in 1'56 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Franzoni Stelvio Argomenti discussi: Franzoni, subito un acuto alla Stelvio! È secondo nella prima prova di discesa; Olimpiadi, Paris e Franzoni a voi: nella gara regina per scrivere la storia; Milano - Cortina, tocca già a Franzoni. Per la freccia azzurra primo test sulla Stelvio; Franzoni c'è subito sulla Stelvio! Solo Cochran-Siegle davanti al bresciano che per metà prova viaggia come Odermatt. Giovanni Franzoni carbura sulla Stelvio: Più ghiaccio, più velocità: non ho spinto per preservare le gambeGiovanni Franzoni ha firmato il terzo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it Discesa libera, seconda prova: Casse davanti a tutti sulla Stelvio. Tris azzurro, i big si nascondonoDiscesa libera, l’Italia manda un segnale forte sulla pista Stelvio, Casse, Schieder e Franzoni nei primi tre posti ... sportface.it Giovanni Franzoni carbura sulla Stelvio: “Più ghiaccio, più velocità: non ho spinto per preservare le gambe” - x.com Primo training olimpico sulla Stelvio di Bormio. Ryan Cochran-Siegle chiude davanti in 1’56”08, sfruttando soprattutto il tratto finale. Alle sue spalle Giovanni Franzoni, secondo a 16 centesimi, costruisce la prova nella parte centrale, con margine nei settori che facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.