Assalto in gioielleria con i martelli La banda con il volto coperto spacca le vetrinette | un arresto

I ladri armati di martelli sono entrati questa mattina in una gioielleria nel centro della città. Con il volto coperto, hanno spaccato le vetrine e portato via gioielli per circa 200mila euro. La polizia è intervenuta subito e, dopo poche ore, ha arrestato uno dei componenti della banda. La rapina è durata pochi minuti, ma i danni sono stati notevoli.

Doveva essere un colpo facile e soprattutto ricco. Del resto, per qualche minuto la banda ha avuto in mano un bottino di quasi 200mila euro. Tanto il valore dei gioielli appena rubati da un negozio del centro commerciale della Padana Superiore. Una strada dalla via di fuga immediata. E, infatti, quasi tutti i complici sono riusciti a dileguarsi. Il bottino, però, è stato salvato grazie a un vigile del fuoco fuori servizio che, per fortuna, si trovava allo Spazio Conad quando c'è stato l'assalto. L'episodio risale a domenica sera e ha visto l'arresto di un uomo di origine cilena, che ora è accusato di rapina aggravata in concorso con ignoti e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria di Monza.

