Le bugie con le gambe lunghe al Teatro Santa Teresa

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio ore 21.15, Il Dialogo (Camposano - Napoli) presenta: “Le bugie con le gambe lunghe”, di Eduardo De Filippo – Regia di Alessandro Balletta. Sabato 21 Febbraio ore 21.15 - Teatro S.Teresa (VR). La Compagnia Il Dialogo, di Camposano (Napoli), ci presenta una delle più belle commedie di Eduardo. Uno specchio attuale e divertente dell’ipocrisia borghese. Un uomo onesto che si dibatte nel reticolo delle convenzioni sociali, ostacolato nel suo amore per una donna dal passato complesso.🔗 Leggi su Veronasera.it

Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Femminicidio di Zoe, la confessione e le bugie di Alex: Gettata nel canale ancora viva; Le bugie di Alex Manna, killer di Zoe Trinchero: la raffica di pugni, le sostanze stupefacenti, l'accusa al ragazzo di colore cercando di scamparmela; Pd Mirandola sull'amministrazione Budri e Aimag: Le bugie e le incompetenze hanno le gambe corte; Collodi e le bugie di Pinocchio, spiegate dalla psicologa Antonietta Gulino.

Bugie, crostoli, chiacchiere: da dove nasce davvero il dolce simbolo del CarnevaleLe bugie, chiacchiere, o frappe che dir si voglia, hanno origini molto antiche, risalenti addirittura all'Antica Roma, ma perché, pur essendo preparate con una sola ricetta, hanno nomi diversi? buonissimo.it

Bugie ripieneUna preparazione gustosa e caratteristica, le bugie ripiene, dal cuore morbido di confettura o crema al cioccolato, sono una ricca alternativa alle classiche, sono perfette per il periodo di carnevale ... buonissimo.it

Teatro Santa Giulia. . Grazie al Big Comedy Ring Show per l'esilarante serata in compagnia di Gianluca Impastato, i Senso d'Oppio, il sempre incredibile Max Cavallari e, last but not least, Paolo Casiraghi con Suor Nausicaa. facebook